Атомная энергетика на Украине находится в опасности. Об этом сообщил в среду, 17 ноября, генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль.

«Надо свечку поставить за то, чтобы <…> не взорвалось, потому что всё — старье», — сказал он в эфире четвертого канала.

Москаль обратил внимание на то, что в настоящий момент энергоблоки на украинских АЭС работают с большой загрузкой. По его словам, это может «закончиться большой трагедией» для страны.

Ранее, 12 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет испытывать проблемы до тех пор, пока будет зависеть от России. Он добавил, что Россия якобы пользуется проблемами Украины и развитие энергетического кризиса в стране также будет зависеть от РФ.

4 ноября депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько рассказал, что в стране на тот момент не работало более половины энергоблоков на тепловых электростанциях. Он отметил, что накануне государственная Трипольская ТЭС прекратила работу из-за снижения до минимума поставок угля.

Вместе с тем 6 октября президент России Владимир Путин подчеркнул, что давление на газотранспортную систему (ГТС) Украины можно увеличить. Однако, по словам главы государства, это опасно, так как она давно не ремонтировалась и в любой момент «может лопнуть».