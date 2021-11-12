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Секретарь СНБО связал проблемы Украины с зависимостью от России

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Украина будет испытывать проблемы до тех пор, пока будет зависеть от России. Такое мнение в пятницу, 12 ноября, выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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«К сожалению, нас всегда вводили в заблуждение. Нас все время заводят в какой-то блуд и говорят, что только с россиянами и по-другому мы не сможем жить. Это не соответствует действительности. До тех пор пока мы будем зависеть от них хотя бы на йоту, мы будем иметь очень серьезные проблемы», — заявил он в эфире телеканала «1+1».

Он отметил, что Россия пользуется проблемами Украины и развитие энергетического кризиса в стране также будет зависеть от РФ.

«Тот кризис, который сегодня приближается, во многом будет зависеть от того, как господин [президент России Владимир] Путин распорядится своим энергоресурсом», — заключил Данилов.

Днем ранее замминистра украинской энергетики Максим Немчинов заявил, что Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией. Однако, он отметил, что минэнерго Украины принимает достаточно мер, чтобы «помешать России ввести Украину еще в большую энергетическую войну».

В тот же день украинский политолог Дмитрий Корнейчук указал на неправильную экономическую политику Киева, которая привела к необходимости закупать электричество и газ у Белоруссии и России.

9 ноября глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

29 октября руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября Россия прекращает поставки энергетического угля на Украину. Он отметил, что это можно сравнить с энергетической войной. В тот же день в Минэкономразвития РФ прекращение поставок объяснили растущим внутренним спросом в осенне-зимний период.

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