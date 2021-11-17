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Захарова указала на наращивание военной активности Британии у границ РФ

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Соглашение Великобритании и Украины о кредите на военные цели стало очередным доказательством наращивания британской военной активности у границ России. Об этом заявила в среду, 17 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Украинский портал «Зеркало недели» 14 ноября сообщил, что Лондон выделил Киеву 1,7 млрд фунтов стерлингов на развитие флота. По данным издания, эти деньги будут выделены в кредит, который Киев должен вернуть к 2031 году. Украина, как отметил портал, потратит часть этих средств на строительство новых судов и морских баз.

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Официальный представитель МИД РФ уточнила, что в данном случае речь идет «не о прогулочных катерах и даже не о яхтах», а о юридическом оформлении двусторонней договоренности по взаимодействию в военной, военно-технической сферах.

«Мы расцениваем данный фактор как очередное практическое доказательство наращивания британской военной активности в граничащих с Россией государствах, в частности, на Украине», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга.

Ранее, 13 ноября, британские СМИ сообщили о готовности Лондона направить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» России. Решение якобы приняли после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству страны о «явной и реальной опасности» для Украины и Запада.

21 октября стало известно, что Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже вооружений. В частности, минобороны, как указали британские СМИ, обсуждали продажу ракет Brimstone класса «земля-земля». Позже в Великобритании указали, что речь шла о сделке, заключенной в июне.

17 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что западные партнеры Киева готовы сдерживать Россию «от наступления» не только словами, но и конкретными действиями.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, 17 ноября отметил, что Киев прикрывает свои действия по подрыву Минских соглашений путем нагнетания «страшилок» про российскую угрозу. Кроме того, он указал на то, что президент Украины не против того, чтобы спровоцировать инциденты в Донбассе, надеясь на помощь Запада.

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