Лавров упрекнул Киев в нагнетании «страшилок» про российскую угрозу

Киев прикрывает свои действия по подрыву Минских соглашений путем нагнетания «страшилок» про российскую угрозу. Об этом 17 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Учитывая те проблемы, которые сейчас на Украине существуют, мы видим откровенное стремление киевского режима отвлечь внимание от курса на разрушение минского Комплекса мер путем нагнетания всякого рода страшилок, включая российскую угрозу»,— заявил глава российского МИДа.

По словам Лаврова, тот факт, что украинская власть и лично президент Украины Владимир Зеленский взяли курс на подрыв Минских договоренностей, и что при этом Киев пользуются «откровенным попустительством своих покровителей в Берлине, Париже и Брюсселе», является очевидным.

Кроме того, он указал на то, что президент Украины не против того, чтобы спровоцировать инциденты в Донбассе, надеясь на помощь Запада.

Министр также подчеркнул, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто действительно готов выполнять Минские соглашения.

Ранее, 15 ноября, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) игнорирует нарушения со стороны Украины по Минским соглашениям. Он также выразил мнение, что представители миссии должны сперва добиться возвращения задержанного Украиной представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка.

13 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Запад никак не реагирует на использование Украиной беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донбассе. По его словам, применение авиации, пусть и беспилотной, запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Российский лидер также подчеркнул, что официальные лица на Украине прямо говорят, что они применяли БПЛА и продолжат применять.

12 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна закупит у Турции новую партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд вооруженных сил страны. По его словам, Украина намерена применять дроны, поскольку должна защищать независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН.

26 октября генштаб вооруженных сил Украины подтвердил применение дрона турецкого производства Bayraktar в Донбассе. При этом 9 ноября в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергли высказывание Киева о применении Bayraktar для удара по позициям ополченцев в Донбассе.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, согласованный 11–12 февраля 2015 года на саммите в Минске главами Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки», имеет целью урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. За годы с даты подписания соглашений ни один пункт выполнен не был. Один из пунктов политической части предусматривает принятие на постоянной основе особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, закрепление его Конституцией Украины.