В МИД Украины заявили о готовности Запада сдерживать Россию «от наступления»

Западные партнеры Киева готовы сдерживать Россию «от наступления» не только словами, но и конкретными действиями. Об этом 17 ноября по итогам переговоров в Вашингтоне и Брюсселе заявил в эфире телеканала «1+1» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Я был в Вашингтоне, а вчера вернулся из Брюсселя. Мы достигли главного — мобилизовали международную поддержку. В отличие от весны, когда наши партнеры ограничивались только словами, сейчас они уже отрабатывают конкретные действия и шаги, которые они будут делать для сдерживания России от наступления на Украину. Заявления — это хорошо, но рецепт успеха — это также санкции и военная поддержка Киева», — сказал дипломат.

При этом Кулеба выразил мнение, что размещение российских войск у украинской границы было «не просто попыткой запугать Украину», а конкретным укреплением стратегических позиций Вооруженных сил на пограничных территориях.

«Мы должны относиться к этому максимально серьезно, но паниковать не надо. Все над этим работают», — заявил министр.

Кроме того, глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что совместное заявление министров иностранных дел Франции и Германии по итогам трехсторонних переговоров «было жестким и четким» по отношению к РФ.

Ранее в среду Минобороны Великобритании и Украины сообщили, что не хотят враждовать с Россией, но в то же время обеспокоены ее военной активностью на украинской границе.

15 ноября замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что армия Украины находится в постоянной готовности обороняться. Таким образом она прокомментировала сообщения о якобы возросшей активности российских войск у украинской границы.

13 ноября британские СМИ сообщили о готовности Лондона направить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» России. Решение якобы приняли после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству страны о «явной и реальной опасности» для Украины и Запада.

11 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена высказали на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления «секретной информации», которой владеют только Штаты.

В свою очередь, президент России Владимир Путин указал, что заявления о якобы подготовке вторжения являются алармистскими. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал материал Bloomberg пустым, безосновательным нагнетанием напряженности.