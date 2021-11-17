Правительство оценило готовность регионов к отопительному сезону

Регионы России в целом готовы к отопительному сезону, сложная ситуация наблюдается в Еврейской АО, туда власти направят 900 млн рублей. Об этом 17 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Готовность к отопительному сезону касается и состояния объектов ЖКХ, котельных, водопроводных и тепловых сетей, отметил он.

«Запасов топлива больше, чем положено по нормативам», — подчеркнул глава правительства.

По его словам, 900 млн рублей, направляемые в ЕАО, позволят привести в нормативное состояние объекты коммунальной инфраструктуры. Также будут оплачены коммунальные платежи школ и других бюджетных организаций.

Как добавил Мишустин, надо предпринять меры по сокращению задолженности по ЖКХ.

«Они есть и в электроэнергетике, и в коммунальном хозяйстве», — добавил он.

Глава правительства заключил, что от этого зависит модернизация и финансирование предприятий.

Как сообщалось в конце октября, предприниматели раскритиковали проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, разработанный Минстроем. Документ нуждается в серьезной доработке, сказано в письме президента РСПП Александра Шохина в адрес замглавы министерства Светланы Ивановой.

При износе исчерпавших нормативный срок эксплуатации теплосетей страны на 60–80% требуемый уровень ежегодной их замены для ускоренной модернизации системы теплоснабжения составляет 6–8% ежегодно, обратил внимание бизнес.