В США заподозрили Китай в наращивании военного потенциала для первого удара

Власти Китая наращивают военный потенциал, чтобы нанести удар первыми. Такое предположение сделал заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

В интервью телеканалу CBS он высказался на тему недавних испытаний гиперзвукового оружия Китаем.

«Они запустили ракету большой дальности. Она облетела земной шар, от нее отделился планирующий гиперзвуковой блок, который долетел до Китая и поразил цель в Китае», — отметил Хайтен.

По его словам, данные разработки позволят Пекину нанести первый удар.

«Зачем они развивают весь этот потенциал? Это похоже на оружие первого применения», — подчеркнул генерал.

Об испытаниях гиперзвукового оружия Китаем в октябре сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, в августе Пекин осуществил запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие.

В ходе испытательного полета аппарат вывели на суборбитальную высоту. Однако ГЛА не смог достигнуть нужной отметки, пролетев на 33 км ниже.

В том же месяце Хайтен заявил, что КНР в ближайшие годы способен обойти РФ и Америке в военной мощи, а темпы разработки гиперзвукового вооружения в Китае намного выше, чем в России и Соединенных Штатах.

Данное высказывание в беседе с «Известиями» прокомментировал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, в перспективе Китай неизбежно станет главным соперником США во всех компонентах. Как отметил специалист, Китай активно развивает новые системы вооружения. К примеру, у них уже налажен выпуск истребителей пятого поколения J-20 — по оценкам экспертов, выпущено до 150 таких машин.

3 ноября министерство обороны США обнародовало доклад, в котором говорилось, армия Китайской Народной Республики, предположительно, уже располагает ядерной триадой. В документе также отмечается, что Пекин создает инфраструктуру, необходимую для большого расширения ядерных сил. По оценке Пентагона, Китай может получить 700 боеголовок к 2027 году и 1 тыс. — к 2030-му.