Политолог оценил заявление Пентагона о военной мощи Китая

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Эксперт Кашин: в перспективе КНР станет главный соперником США
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В перспективе Китай неизбежно станет главным соперником США во всех компонентах, возможно, будет отставать в ядерных вооружениях. Об этом в пятницу, 29 октября, рассказал «Известиям» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Накануне замредседателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что КНР в ближайшие годы способен обойти РФ и Америке в военной мощи, а темпы разработки гиперзвукового вооружения в Китае намного выше, чем в России и Соединенных Штатах.

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«Американский генерал Джон Хайтен абсолютно правильно оценивает ситуацию. Слабость китайской армии и флота в том, что у них более 30 лет не было боевого опыта. По этой причине никто не знает, как поведет себя эта машина в случае реальной войны. Китайцы знают об этом и пытаются компенсировать свою неопытность интенсивной боевой подготовкой», — отметил он.

Кашин указал на то, что Китай активно развивает новые системы вооружения. К примеру, у них уже налажен выпуск истребителей пятого поколения J-20 — по оценкам экспертов, выпущено до 150 таких машин, добавил он.

Кроме того, эксперт рассказал, что в Китае построен мощный надводный флот, а их армия по численности больше российской. КНР обладает другими масштабами экономики и бюджетными возможностями, если его сравнивать с РФ, заключил Кашин.

Хайтен объяснил, что Россия активно экспериментирует с гиперзвуковым вооружением. Однако это несопоставимо с тем, какими темпами развивает свои боевые возможности Китай. За последние несколько лет в КНР провели сотни испытаний гиперзвуковых вооружений, в то время как в Соединенных Штатах — девять. По мнению генерала, скорость развития вооружения в Китае значительно превзойдет Россию и США, если они не предпримут действий по изменению положения дел.

20 октября Белый дом выразил беспокойство по поводу испытаний гиперзвукового оружия в Китае, которые Пекин опроверг, заявив, что это было экспериментом с космическим кораблем. После этого США заявили об усилении напряженности в азиатском регионе.

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