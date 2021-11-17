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Власти Польши рассказали о масштабной кибератаке из Белоруссии

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В июне этого года произошел масштабный взлом почтовых ящиков в Польше, в том числе и правительственных. Атака была произведена из Белоруссии. Об этом 17 ноября заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

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«Есть подтверждение международных аналитиков, большой рапорт о том, что кибернетическая атака, которая среди прочего касалась взлома десяток почтовых ящиков, в том числе ящика министра [руководителя канцелярии главы правительства Польши Михала] Дворчика, была проведена из Белоруссии», — заявил Мюллер в эфире Польского телевидения.

Мюллер назвал произошедшее первым этапом попытки дестабилизации, вторым пресс-секретарь правительства назвал кризис на границе Польши и Белоруссии.

Ранее власти Польши утверждали, что атака могла быть связан с деятельностью российских спецслужб. Всего было взломано около 4,5 тыс. электронных адрес, минимум 100 из них принадлежат членам бывшего и нынешнего правительства страны, депутатам, сенаторам, чиновникам.

Отношения между Польшей и Белоруссией осложнились на фоне миграционного кризиса. 8 ноября группа мигрантов направилась к границе стран. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропускают. Беженцы предпринимают попытки прорвать заграждения.

16 ноября польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. По словам мигрантов, у их детей возникли проблемы с глазами после применения польскими военнослужащими слезоточивого газа.

В результате столкновений также пострадала сотрудница погранохраны Польши — мигранты кинули в нее камень. Серьезное ранение получил польский полицейский при попытке помешать беженцам перейти границу со стороны Белоруссии.

15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше.

За день до этого президент России Владимир Путин указал, что РФ готова помочь в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Он уточнил, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — это попытка снять с себя ответственность за происходящее.

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