Прямой эфир
Общество
Синоптик предупредил о рекордно низком давлении в Москве в ближайшие дни
Экономика
Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с конца октября достигли $1100
Мир
Стало известно о намерении США объявить дипломатический бойкот зимних ОИ в Пекине
Мир
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Мир
Украинский суд вызвал Марка Цукерберга на заседание 2 декабря
Мир
В Белоруссии смогут разместить всех мигрантов в логистическом центре
Мир
Москва заявила о стремлении перевести конфликт Баку и Еревана в мирное русло
Общество
В РФ могут продлить до года действие ковид-сертификатов переболевших
Мир
Глава Евросовета призвал Ереван и Баку к срочной деэскалации на границе
Спорт
РФС выступил с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России

Рогозин провел переговоры с главой NASA

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел телефонный разговор с главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном. Об этом во вторник, 16 ноября, Рогозин написал в своем Telegram-канале.

Полет желтого сокола: Россия и ОАЭ будут совместно осваивать космос
Какие выгоды обещает сотрудничество обеим сторонам

«Если кратко и русским языком, то двигаемся дальше, обеспечиваем безопасность наших экипажей на МКС, строим совместные планы», — сообщил глава корпорации.

Ранее в этот день источник ТАСС сообщил, что на переговорах стороны обсудят сближение Международной космической станции (МКС) с космическим мусором.

15 ноября в «Роскосмосе» сообщили, что космический мусор, приближавшийся к МКС, больше не угрожает станции. Экипаж работает штатно. Согласно переговорам экипажа с Землей, космический мусор в понедельник пролетел мимо МКС, но может снова вернуться к станции.

Отмечалось, что в случае быстрого сближения МКС с космическим мусором экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 15 ноября, что РФ провела испытания противоспутниковых систем. Он добавил, что своими действиями РФ якобы ставит под угрозу «долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».

В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подтвердил 16 ноября, что РФ успешно провела испытание противоспутниковой системы и «ювелирно» поразила недействующий российский космический аппарат «Целина-Д».

Министр также отметил, что никакой угрозы для космической деятельности при испытании системы не возникло.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021