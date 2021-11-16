Рогозин провел переговоры с главой NASA

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел телефонный разговор с главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном. Об этом во вторник, 16 ноября, Рогозин написал в своем Telegram-канале.

«Если кратко и русским языком, то двигаемся дальше, обеспечиваем безопасность наших экипажей на МКС, строим совместные планы», — сообщил глава корпорации.

Ранее в этот день источник ТАСС сообщил, что на переговорах стороны обсудят сближение Международной космической станции (МКС) с космическим мусором.

15 ноября в «Роскосмосе» сообщили, что космический мусор, приближавшийся к МКС, больше не угрожает станции. Экипаж работает штатно. Согласно переговорам экипажа с Землей, космический мусор в понедельник пролетел мимо МКС, но может снова вернуться к станции.

Отмечалось, что в случае быстрого сближения МКС с космическим мусором экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 15 ноября, что РФ провела испытания противоспутниковых систем. Он добавил, что своими действиями РФ якобы ставит под угрозу «долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».

В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подтвердил 16 ноября, что РФ успешно провела испытание противоспутниковой системы и «ювелирно» поразила недействующий российский космический аппарат «Целина-Д».

Министр также отметил, что никакой угрозы для космической деятельности при испытании системы не возникло.