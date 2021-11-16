Шойгу раскрыл подробности испытания противоспутниковой системы

Перспективная противоспутниковая система «ювелирно» поразила старый спутник. Об этом сообщил во вторник, 16 ноября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, подтвердив тем самым успешное испытание Россией противоспутниковой системы, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д».

«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она «ювелирно» поразила старый спутник», — сказал Шойгу, отвечая на вопросы журналистов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области.

Министр также отметил, что никакой угрозы для космической деятельности при испытании системы не возникло.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем. По его словам, это противоречит заявлениям Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве. Блинкен добавил, что своими действиями РФ якобы ставит под угрозу «долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».

В свою очередь в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что считают подобные заявления лицемерными. В ведомстве обратили внимание на то, что Россия «на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе».

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник также заявил об отсутствии фактов относительно того, что Россия якобы создавала риски для космической деятельности. Министр обвинил США в активном развитии гонки вооружений в космосе.