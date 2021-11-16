Прямой эфир
Армия
РФ успешно провела испытания с поражением аппарата «Целина-Д»
Общество
Москвичам пообещали сугробы высотой до 10 см в конце недели
Политика
В МИДе опровергли причастность РФ к рискам для космической деятельности
Экономика
Цена на газ в Европе выросла после приостановки сертификации СП-2
Общество
Илон Маск продал более 934 тыс. акций Tesla на сумму $930 млн
Общество
Путин заявил о постепенном восстановлении объемов авиаперевозок
Мир
Саакашвили отказался дистанционно участвовать в суде
Культура
Самая дорогая коллекция в мире была продана за $676,1 млн
Мир
Оперштаб продлил приостановку авиасообщения с Танзанией
Экономика
Биткоин подешевел на 8,35% менее чем за сутки
Сюжет:

РФ успешно провела испытания с поражением аппарата «Целина-Д»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д». Об этом сообщили во вторник, 16 ноября, в Минобороны РФ.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем. По его словам, это противоречит заявлениям Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве. Блинкен добавил, что своими действиями РФ якобы ставит под угрозу «долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».

Горит, ясно: как отрабатывают тушение пожара на «Союзе МС-19»
Раньше такие внештатные ситуации на космическом корабле моделировались гораздо менее реалистично

В Минобороны РФ, в свою очередь, подчеркнули, что считают подобные заявления лицемерными. В ведомстве обратили внимание на то, что Россия «на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе».

При этом проект данного договора внесен в ООН, но США и их союзники, как уточнили в МО РФ, его принятие блокируют. Кроме того, американская сторона в 2020 году создала Космическое командование и официально приняла новую стратегию по космосу, одной из главных целей которой является «создание комплексного военного преимущества в космосе».

Таким образом, как указали в Минобороны РФ, действия США оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства. На этом фоне ведомство осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами.

«В частности, 15 ноября Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», — указано в заявлении.

Вместе с тем в Минобороны РФ заверили в осведомленности США в том, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности.

«Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования», — заключили в российском оборонном ведомстве.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии фактов относительно того, что Россия якобы создавала риски для космической деятельности. Министр также указал на то, что США активно развивают гонку вооружений в космосе.

До этого, 27 октября, Лавров выразил обеспокоенность на фоне стремления США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В МИД РФ убеждены в том, что данные действия Соединенных Штатов существенно нарушат стратегическую стабильность, указал глава ведомства.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах мира остается в силе, а его актуальность растет. Также российский лидер отметил, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД) Азиатско-Тихоокеанский регион столкнулся с перспективой нового витка гонки вооружений.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021