Шойгу призвал Армению и Азербайджан воздержаться от эскалации

В ходе телефонных переговоров с главами военных ведомств Армении и Азербайджана 16 ноября министр обороны России Сергей Шойгу призвал прекратить эскалацию на границе двух государств. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня министр обороны РФ генерал армии Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и Республики Армении Суреном Папикяном. Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали. Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки», — сказано в сообщении.

Ранее во вторник главы минобороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе. В ходе беседы Папикян указал на то, что вторжение ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении ставит под угрозу весь переговорный процесс. Шойгу, в свою очередь, выразил готовность приложить все усилия для прекращения боевых действий, а также возвращения военнопленных и развязки ситуации.

В этот же день минобороны Армении сообщило, что в результате нападения подразделений вооруженных сил Азербайджана на позиции Армении есть погибшие и раненые. Позже глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Эдуард Агаджанян заявил, что 15 армянских военных погибли в результате боев на границе с Азербайджаном. Также минобороны Армении заявило о 12 плененных азербайджанской стороной военнослужащих.

В связи с этим Армения обратилась к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны. Посол Армении в Москве Вардан Тоганян уточнил, что стороны в настоящее время проводят консультации по дипломатическим и военным каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

При этом Азербайджан также подтверждает напряженность на границе с Арменией, однако заверяет, что провокации велись именно с армянской стороны. Кроме того, МИД Азербайджана обвинил Армению в целенаправленной эскалации напряженности на границе.

15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Карабаха с 1988 года. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности села Гараханбейли и Йухары Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

10 ноября 2020 года стороны при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.