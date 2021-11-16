Минобороны РФ показало орбиту обломков сбитого спутника

Минобороны провело анализ ситуации в космосе по движению сопровождаемых космических объектов и опубликовало ролик с моделированием орбиты обломков сбитого спутника и Международной космической станции (МКС). Об этом 16 ноября заявили в российском военном ведомстве.

В Минобороны опровергли заявления о якобы существовавших рисках для МКС. Подобная информация не соответствует действительности, добавили в министерстве.

Судя по кадрам, объекты двигаются по орбитам с разным наклонением и в разных плоскостях. При этом МКС находится на 40–60 км ниже пораженного космического аппарата.

«С момента возникновения фрагменты бывшего спутника никакой угрозы для МКС не представляют», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российская перспективная противоспутниковая система ювелирно поразила старый спутник. По его словам, был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д».

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем. По его словам, это противоречит заявлениям Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве. Блинкен добавил, что своими действиями РФ якобы ставит под угрозу «долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».

В российском военном ведомстве напомнили, что РФ призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе уже на протяжении ряда лет.