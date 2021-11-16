Спектакль «Васса Железнова» вернется в репертуар МХАТ имени Горького, заявил во вторник, 16 ноября, новый руководитель театра Владимир Кехман в ходе встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе министерства.

По словам Любимовой, МХАТ им. Горького на сегодняшний день находится в непростой ситуации, сейчас необходимо наладить творческий процесс, выровнять финансово-экономические показатели и разобраться с административно-хозяйственным комплексом. Как отметил Кехман, в начале 2022 года планируется сделать проектно-сметную документацию и уже летом приступить к капитальному ремонту.

​«Подчеркну, что мы не собираемся закрываться на несколько лет. Этот процесс займет не более четырех месяцев, а театр не прекратит свою деятельность», — уточнил он.

Руководитель театра добавил, что в учреждении продолжается творческий процесс и проходят репетиции спектакля «Женщины Есенина» — премьера состоится 3, 4 и 5 декабря. Спектакль расскажет зрителю о поэте с помощью судеб женщин, которые оставили след в его творчестве. В спектакле задействованы такие артисты, как Андрей Вешкурцев, Екатерина Стриженова, Алиса Гребенщикова, Екатерина Волкова, Михаил Кабанов и др.

Кроме того, Кехман обратил внимание, что за последние годы во МХАТе не было ни одного спектакля, поставленного по произведениям Максима Горького. Он считает важным возвращение в театр пьесы «Васса Железнова», которая также является знаковой и для Татьяны Дорониной. По мнению Кехмана, в театре — замечательная труппа с огромным творческим потенциалом.

Помимо этого, Любимова обсудила с Кехманом ряд проектов в театре, которые не были связаны с уставной деятельностью. Министр выразила озабоченность относительно качества оказываемых услуг программы «Новая Школа МХАТ» совместно с университетом «Синергия».

«Нужно проверить качество и степень легитимности оказания подобных услуг. Нас беспокоит, что в данной ситуации кто-то мог пострадать. Ведь люди поверили бренду, имени театра, заплатили деньги за обучение. Это нужно взять на контроль и проследить, чтобы люди получили свои услуги», -— подчеркнула глава Министерства культуры, добавив, что необходимо сформировать попечительский совет театра, который бы состоял не только из представителей бизнес-сообщества, но и людей, которым небезразлична судьба МХАТа.

По ее мнению, одной из важнейших задач, стоящих перед руководством, является сохранение преемственности и имеющихся традиций легендарного театра. Министр предложила записать голос Татьяны Дорониной, которая встречала бы зрителей в зале перед спектаклем и желала им приятного просмотра.

Кадровые перестановки в театре начались, после того как генеральным МХАТ им. М. Горького был назначен Кехман. О его назначении в Минкульте РФ сообщили 27 октября.

1 ноября о своем уходе с поста заявил художественный руководитель МХАТа им. Горького Эдуард Бояков. По его словам, Кехман предложил ему написать заявление и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.

Сам Кехман после ухода Боякова заявил, что после ухода из МХАТ имени Горького предыдущего руководства в театре больше нет разделений и изгоев.

8 ноября председатель Совета попечителей театра, коммерческий директор ОАО «УГМК» Игорь Кудряшкин рассказала «Известиям», что совет прекращает свои отношения с МХАТом. Это заявление стало реакцией на интервью директора театра о спонсорах театра, пришедших с Бояковым.

9 ноября стало известно, что в свой 60-летний юбилей из труппы МХАТ им. Горького уволился ведущий актер, режиссер, народный артист России Валентин Клементьев.