Народный артист РФ Валентин Клементьев уволился из МХАТ имени Горького

В свой 60-летний юбилей из труппы МХАТ имени Горького уволился ведущий актер, режиссер, народный артист России Валентин Клементьев. Об этом 9 ноября сообщил директор театра Владимир Кехман.

«Клементьеву — 60 лет. Я получил от него сейчас эсэмэску. Сейчас зачитаю: «Уважаемые коллеги. Я покидаю труппу МХАТ имени Горького. Прошу прощения кого вольно или невольно обидел. С верою в любовь и будущее Художественного театра. Валентин Клементьев», — сообщил Кехман на сборе труппы.

Ранее во вторник директор МХАТа поговорил с почетным президентом учреждения культуры Татьяной Дорониной. Он также выразил надежду на то, что актриса посетит театр, однако для этого, по словам Кехмана, желательно осуществить яркую постановку, чтобы ей понравилось. Директор заявил в беседе с «Известиями», что Доронину предали, и хотя он не являлся источником этого конфликта, уверен: ему нужно разрешить разногласия.

По словам Кехмана, одной из главных задач на посту является необходимость «успокоить коллектив и привести его к творческой работе». Вместе с тем он подчеркнул, что стремится сохранить атмосферу, которая была при Дорониной.

В 2018 году Эдуард Бояков сменил Доронину на посту худрука и возглавил МХАТ. Весной 2019 года начался его конфликт с труппой. Тогда актеры записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть Доронину на должность худрука. Как рассказали сотрудники театра, за первый год на своем посту Бояков «уволил или вынудил уволиться» больше 80 человек.

1 ноября 2021 года Бояков сообщил, что покидает МХАТ. Он написал заявление об уходе по предложению Кехмана, несмотря на пятилетний контракт.

О том, что генеральным директором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры РФ 27 октября.

Резонанс вокруг театра вызвала премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади. На одну из главных ролей была приглашена телеведущая Ольга Бузова, она исполнила роль Беллы Шанталь, певицы кабаре, которая «вызывает у всех усмешку». 31 августа худрук Бояков сообщил о продлении контракта с ней на участие в постановке.