Новый директор МХАТа Владимир Кехман рассказал о будущем театра

Новый директор театра МХАТ им. Горького Владимир Кехман в пятницу, 5 ноября, в беседе с «Известиями» поделился подробностями о том, какие вопросы в настоящий момент стоят перед театром, рассказал о сложившейся ситуации с Татьяной Дорониной, о репертуаре и взаимоотношениях с труппой, а также раскрыл предположительные сроки назначения нового художественного руководителя.

Разговор о будущем МХАТа новый директор учреждения начал с его здания, подчеркнув, что объект считается самым большим из драматических театров не только в масштабах Москвы, но и России. Здание уникально, и поэтому Кехман намерен медленно, спокойно и с удовольствием изучать его.

Комментируя свой поступок со снятием портрета бывшего худрука театра Эдуарда Боякова, который висел рядом с изображением президента МХАТа Татьяны Дорониной, Кехман пояснил, что в этом нет ничего личного. По его словам, ее портрет должен висеть отдельно.

«Просто мы знаем, насколько с ней несправедливо поступили. Не только Эдуард, но и все те, кто были либо ее учениками, либо очень близкими людьми. От нее, к сожалению, отказались, предали, и, конечно, эта ситуация для меня крайне сложная, потому что я не являлся источником этого конфликта, и мне нужно этот конфликт закрыть, чтобы он больше никогда здесь не возникал», — подчеркнул он.

В качестве одной из главных задач директор указывает необходимость «успокоить коллектив и привести его к творческой работе». По его признанию, с одной стороны, он стремится сохранить ту атмосферу, которая была при Дорониной, с другой — безусловно, пришло время изменений и новые люди.

«Я тоже всё это изучаю сейчас, поэтому спокойно и плавно, медленно мы должны закончить этот год — это сейчас самая главная задача», — пояснил руководитель МХАТа.

Кехман рассказал, что у него был очень плодотворный разговор с труппой театра. По его словам, получился живой и интересный полилог, благодаря которому собеседник увидел много «интересных артистов и лиц в принципе».

Помимо беседы с артистами директор театра встретился с администрацией МХАТа, с сотрудниками, которые связаны с обслуживанием здания.

«Это было для меня удивительно — такое доверие. Мне не задали ни одного вопроса. То есть я оцениваю это через призму своего опыта: когда я приходил в два разных театра и количество вопросов [от сотрудников] было бесконечным», — признался он и добавил, что считает такое поведение «проявлением огромного доверия».

Кехман также определил свою стратегию и тактику управления театром на ближайшие два-три месяца.

«Главный посыл один у нас пока и одна цель — это вернуть Татьяну Васильевну (Татьяна Васильевна Доронина. — Ред.) в театр. У меня лично нет другой цели пока. Всё остальное — это работа, которая и так будет происходить. Но стратегия такая: я жду либо когда она мне сама позвонит, либо она разрешит ей позвонить, либо она просто приедет в театр», — сказал директор МХАТа.

Тактика же, по его словам, заключается в том, чтобы вовремя раздать зарплаты, создать минимальный репертуар, «чтобы театр жил, чтобы артисты были заняты». Кехман выразил надежду, что за это время можно будет наметить новые планы театра.

Гендиректор МХАТа затронул в том числе вопрос тяжелого финансового положения театра, отметив, что «все вопросы закрыты, и поэтому сейчас мы просто спокойно работаем и двигаемся вперед», а 17 ноября он доложит об этом министру культуры (Ольге Любимовой. — Ред.). До этой упомянутой встречи иные подробности собеседник раскрывать отказался.

Безусловно, перед любым директором театра стоит вопрос о дисциплине, а для того, чтобы его решать, необходимо в первую со всеми познакомиться, заметил руководитель МХАТа. Отдельно Кехман коснулся и системы денежного наказания: по его словам, чтобы штрафовать, надо понимать, за что штрафовать. В то же время глава театра указал, что обычно строгое поведение не дает абсолютно никакого результата.

Он пояснил, что согласен с Константином Богомоловым, театральным режиссером, художественным руководителем Театра на Малой Бронной, что театр — это как армия.

«Но мы понимаем прекрасно, что в армии тоже условно существуют свои любимчики или в армии есть субординация очень жесткая. Это комбинация разных стратегий и разных способов управления коллективом. Какие будут здесь применены… У меня есть вся палитра, в связи с тем, что музыкальный театр — это самый высший класс любого театра, поэтому мы найдем любые решения и никакой строгости пока я не планирую», — уточнил Кехман.

Отмену спектакля «Чудесный грузин» с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой новый директор объяснил прагматичными требованиями бизнеса.

«Ну что, зачем показывать это? При пустом зале, что ли? Денег на продвижение у нас просто нет. Я думаю, что из-за этого не будут выпущены даже премьеры «Письма Есенина», скорее всего, мы сейчас еще обсуждаем. Только по одной простой причине — как она будет перенесена, скорее всего, потому что 27 ноября планировалась», — сказал он. При этом Кехман добавил: он поддерживает связь с Бузовой и написал певице, чтобы она не обижалась, «потому что ничего личного — только бизнес».

Кехман также пожаловался на «допотопную систему» продаж в театре, из-за которой оценить степень популярности спектакля довольно сложно.

«У нас хорошие продажи на «Лавр», насколько мне известно, я еще до конца не изучал ситуацию, но вроде бы хорошие, говорят... Я знаю точно, что на 15 ноября всё продано. Никита Михалков (актер, режиссер, сценарист, продюсер, художественный руководитель Центра театра и кино под руководством Н.С. Михалкова. — Ред.) у нас дает здесь спектакль «Двенадцать», это я знаю точно. Поэтому я очень надеюсь, что когда мы сможем начать делать вот такие спектакли, то здесь всегда будет аншлаг», — добавил собеседник «Известий».

Отвечая на вопрос об отсутствии денег на продвижение спектаклей, Кехман указал: пока что будут идти те постановки, которые продаются через Instagram и другие соцсети.

«Пока список, в связи с тем, что репертуар огромный, список будем составлять в ближайшие два-три дня, чтобы выставить декабрьский репертуар. А ноябрьский уже весь стоит, поэтому будет так, как будет», — сказал он.

Новый директор МХАТа уже провел одну встречу со спонсорами театра и намерен провести следующую.

«Здесь очень странные, скажем так, взаимоотношения между спонсорами, Бояковым, театром… Поэтому я не хочу это комментировать, потому что я просто не знаю реально. Мне нужно этот вопрос изучить, и тогда я смогу как-то выстроить с ними какой-то диалог либо же прекратить этот диалог», — добавил Кехман и отметил, что спонсоры идут на контакт.

Также он прояснил будущее двух актеров — Дмитрия Карепина и Николая Сахарова, с которыми у бывшего худрука были конфликты.

«Я Сахарова не видел, может быть, видел, я не понял, что это Сахаров, но вот Карепин — это такой абсолютно вменяемый, как мне показалось, человек. Он сидел, даже не задал, по-моему, не задал даже мне ни одного вопроса. Поэтому ему уже, насколько мне известно, поставили репертуар. А те, кто уволен реально, я с ними, конечно, встречусь, поговорю. Например, я сейчас встречаюсь с руководителем ХПЧ нашего, который был тоже уволен, сегодня или завтра я с ним увижусь и поговорю. Здесь у меня как бы процесс, я не вижу здесь никакой проблемы», — рассказал он. Кехман также уточнил, что у театра сейчас нет бюджета, чтобы привлекать актеров извне.

«Вот то, что запланировано, то, что сделано уже, и то, что подписано, — всё это будет условно единственным, что мы будем делать. Ничего дополнительного — наоборот, сейчас будем всё резать», — уточнил директор.

Что касается поисков нового худрука МХАТа, то это, по словам Кехмана, является огромной проблемой.

«Обсуждать это, еще публично, ни в коем случае я даже не собираюсь. Это будет очень интересный сюжет, кто же будет здесь. Это будет самая большая интрига этой страны, когда мы будем этим заниматься. А сейчас мы этим заниматься не будем близко даже, потому что вы видите, всё в каком состоянии находится. Кто сюда пойдет? В январе мы будем определяться, начнем определяться, кто этот человек может быть. До января даже думать на эту тему не хочу», — заключил Кехман.

Как изменится МХАТ с новым директором? Смотрите 7 ноября в 23:00 в программе «Добров в эфире».