Директор МХАТа Кехман прокомментировал уход руководства театра

После ухода из МХАТ имени Горького предыдущего руководства в театре больше нет разделений и изгоев. Об этом 2 ноября заявил новый директор театра Владимир Кехман «Известиям».

«Все артисты вдохновлены. Никаких конфликтов больше нет, никого разделения больше нет, никаких изгоев больше нет. Мы сегодня встречались с режиссерами театра. Я сказал, чтобы у них больше не было никаких любимчиков и нелюбимчиков. Я очень надеюсь, что мы до конца сможем отработать репертуар именно театральный», — сказал Кехман.

Кроме того, Кехман рассказал, что ждет встречи с актрисой и почетным президентом МХАТа Татьяной Дорониной.

«Безусловно, я очень жду встречи с Татьяной Васильевной, для того чтобы она мне рассказала и дала свои пожелания, что я в первую очередь должен здесь сделать, для того чтобы этот театр, который разделился когда-то, всегда имел свое лицо и она всегда была лицом этого театра. Она осталась единственной из великих живой, кто является лицом театра МХАТ. Я очень надеюсь, что до конца года мы сможем увидеться с ней и сформулировать, как все это будет происходить. Я очень надеюсь, что мы сможем показать истинное лицо этого театра», — добавил Кехман.

Ранее в этот день писатель Евгений Водолазкин назвал полной неожиданностью увольнение Эдуарда Боякова с поста художественного руководителя МХАТа им. Горького. Об этом доктор филологических наук и лауреат литературных премий рассказал «Известиям».

Также заслуженный артист России, худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев рассказал «Известиям», что за время работы Боякова на посту художественного руководителя МХАТа в театре появилось больше публики, туда пришли работать приличные артисты.

Накануне вечером Эдуард Бояков написал заявление об уходе с поста художественного руководителя МХАТа имени Горького. По его словам, директор Владимир Кехман предложил ему написать заявление и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.

О том, что генеральным директором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры РФ 27 октября.

Резонанс вокруг театра вызвала премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади. На одну из главных ролей была приглашена телеведущая Ольга Бузова, она исполнила роль Беллы Шанталь, певицы кабаре, которая «вызывает у всех усмешку». 31 августа худрук Бояков сообщил о продлении контракта с ней на участие в постановке.