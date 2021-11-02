Худрук Театра имени Пушкина оценил увольнение Боякова из МХАТа

Во время работы Эдуарда Боякова на посту художественного руководителя МХАТа в театре появилось больше публики, туда пришли работать приличные артисты. Об этом во вторник, 2 ноября, «Известиям» рассказал заслуженный артист России, худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев, комментируя увольнение Боякова с должности.

«Мы с МХАТ имени Горького находимся через дорогу, и нас традиционно называют театр-Пушкин и театр-Дантес. Раньше наш визави напоминал склеп, а с приходом Эдуарда Боякова мы немножко заволновались. Там появились яркие витрины, боксы горящие, публика стала толпиться у входа. На спектакли я так и не попал, хотя звали, и с Эдуардом не знаком, но по внешним вещам могу судить, что там кипела жизнь, это точно. И туда пришли работать приличные артисты, не только [Ольга] Бузова», — заявил Писарев.

Писарев также пошутил, что мог бы стать художественным руководителем МХАТа и даже предложил объединить театры. Также он отметил режиссеров Дмитрий Крымова и Юрия Бутусова, которые пока не руководят театрами, но могли бы возглавить МХАТ.

«В такой театр, как МХАТ, должен приходить человек со своей общественной позицией, культурной значимостью, даже узнаваемостью. Идеально, конечно, чтобы это был художник с широкими взглядами, который не будет строить монотеатр, окажется открытым к разному, новому. У меня один кумир в плане художественного руководства — Олег Павлович Табаков, но где такого взять?» — добавил Писарев.

Ранее в этот день в Минкульте РФ «Известиям» рассказали, что увольнения Боякова стало полной неожиданностью. Об уходе худрука МХАТа в ведомстве узнали из СМИ.

Также народный артист России, худрук Театра «Школа Современной пьесы» Иосиф Райхельгауз заявил, что бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Бояков за два года работы в нем «создал жизнь». Как он отметил в беседе с «Известиями», когда бездарные директора руководят театрами, то без работы остаются выдающиеся режиссеры. По его словам, без работы остался Анатолий Васильев, которого лишили театра.

Накануне вечером Эдуард Бояков написал заявление об уходе с поста художественного руководителя МХАТа имени Горького. По его словам, директор Владимир Кехман предложил ему написать заявление, и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.

О том, что генеральным директором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры РФ 27 октября.