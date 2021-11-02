Райхельгауз отметил заслуги Боякова во МХАТе

Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков за два года работы в нем «создал жизнь». Об этом «Известиям» 2 ноября заявил народный артист России, худрук Театра «Школа Современной пьесы» Иосиф Райхельгауз,

По его мнению, до прихода режиссера в театре было «болото».

«Туда потянулись зрители, о МХАТе стали спорить — Бузова, не Бузова, туда стали покупать билеты, в этот театр отдал свой роман Водолазкин и так далее», — отметил режиссер.

Приход директора, который не работал в драматическом театре, сыграл свою роль. «Директорский театр» всегда заканчивается плохо, продолжил Райхельгауз.

В пример он привел столичный театр Ленком, где десятилетия работал выдающийся режиссер Макр Захаров. После его смерти прошел год и в театре наблюдается «полный провал».

«Идите, в любой кассе покупайте билеты. Смотрите на работу режиссеров, которых Захаров бы близко к театру не подпустил», — добавил режиссер.

По его мнению, МХАТ имени Горького ждет следующее: вернется актриса Татьяна Доронина, но это ни к чему не приведет.

«Ее немножко повозят по сцене, люди придут на нее посмотреть, что еще жива. И не более того. Спектакли создают режиссеры, а театры — главные режиссеры, художественные руководители. И уж точно — не директора. Они могут быть в прошлом из артистов, из театральных критиков, из художников, но должны быть люди с программой, с какой-то точной технологией работы», — продолжил Райхельгауз.

Когда бездарные директора руководят театрами, то без работы остаются выдающиеся режиссеры. По его словам, без работы остался Анатолий Васильев, которого лишили театра.

«Ну, если нравится это, то получаются театры, которых достойны», — заключил он.

Накануне вечером Эдуард Бояков написал заявление об уходе с поста художественного руководителя МХАТа имени Горького. По его словам, директор Владимир Кехман предложил ему написать заявление, и он это сделал несмотря на пятилетний контракт.

Резонанс вокруг театра вызвала премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади. На одну из главных ролей была приглашена телеведущая Ольга Бузова, она исполнила роль Беллы Шанталь, певицы кабаре, которая «вызывает у всех усмешку». 31 августа худрук МХАТа Эдуард Бояков сообщил о продлении контракта с ней на участие в постановке.

Театр раскритиковали как зрители, так и деятели культуры. В октябре стало известно, что спектакли с участием Бузовой перенесли из-за низкого спроса. Сама певица обвинила руководство МХАТа во лжи. По ее словам, билеты на спектакль с ее участием хорошо продаются, вопреки словам Кехмана. Телеведущая считает, что отмена постановки произошла из-за личной неприязни к ней у нового руководства театра.

Тогда же источник в труппе театра выразил мнение, что информация о том, что причиной отмены спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей стал конфликт внутри руководства МХАТ имени М. Горького, является преждевременной. По его словам, еще рано делать выводы о конфликте, так как новый гендиректор работает в театре всего несколько дней.

О том, что генеральным директором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры РФ 27 октября. Он ранее занимал аналогичную должность в Новосибирском государственном театре оперы и балета. Там его сменит дирижер Дмитрий Юровский.