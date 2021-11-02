Минкультуры прокомментировало увольнение Боякова с поста худрука МХАТа

В Министерстве культуры РФ назвали абсолютной неожиданностью увольнение художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова. В ответ на запрос «Известий» в ведомстве отметили, что узнали об увольнении из СМИ.

«Разумеется, согласно Уставу директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового художественного руководителя. А мы, в свою очередь, обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом», — уточнили в ведомстве.

Ранее в этот день народный артист России, худрук Театра «Школа Современной пьесы» Иосиф Райхельгауз заявил, что бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков за два года работы в нем «создал жизнь».

Как он отметил в беседе с «Известиями», когда бездарные директора руководят театрами, то без работы остаются выдающиеся режиссеры. По его словам, без работы остался Анатолий Васильев, которого лишили театра.

Накануне вечером Эдуард Бояков написал заявление об уходе с поста художественного руководителя МХАТа имени Горького. По его словам, директор Владимир Кехман предложил ему написать заявление, и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.

Резонанс вокруг театра вызвала премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади. На одну из главных ролей была приглашена телеведущая Ольга Бузова, она исполнила роль Беллы Шанталь, певицы кабаре, которая «вызывает у всех усмешку». 31 августа худрук МХАТа Эдуард Бояков сообщил о продлении контракта с ней на участие в постановке.

Театр раскритиковали как зрители, так и деятели культуры. В октябре стало известно, что спектакли с участием Бузовой перенесли из-за низкого спроса. Сама певица обвинила руководство МХАТа во лжи. По ее словам, билеты на спектакль с ее участием хорошо продаются, вопреки словам Кехмана. Телеведущая считает, что отмена постановки произошла из-за личной неприязни к ней у нового руководства театра.

Тогда же источник в труппе театра выразил мнение, что информация о том, что причиной отмены спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей стал конфликт внутри руководства МХАТ имени М. Горького, является преждевременной. По его словам, еще рано делать выводы о конфликте, так как новый гендиректор работает в театре всего несколько дней.

О том, что генеральным директором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры РФ 27 октября.