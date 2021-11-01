Источник прокомментировал сведения о конфликте руководства МХАТ имени Горького

Информация о том, что причиной отмены спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей Ольги Бузовой стал конфликт внутри руководства МХАТ имени М. Горького, является преждевременной. Такое мнение 1 ноября в беседе с «Известиям» выразил источник труппе театра.

По его словам, еще рано делать выводы о конфликте, так как новый генеральный директор МХАТа Владимир Кехман работает в театре всего несколько дней.

При этом во вторник, 2 ноября, планируется представить гендиректора труппе театра. В рамках мероприятия, которое пройдет в закрытом формате, у актеров и сотрудников будет возможность задать все интересующие вопросы, в том числе выяснить диспозицию, в которой находятся гендиректор и художественный руководитель учреждения.

В пресс-службе МХАТ имени Горького не стали комментировать информацию о внутреннем конфликте.

Ранее в этот день источник в труппе сообщил Znak.com, что спектакль «Чудесный грузин» отменили из-за разногласий между Кехманом и художественным руководителем Эдуардом Бояковым. Гендиректору якобы не понравилась политика худрука, в том числе выбранный репертуар, который решили изменить.

При этом официальной причиной отмены спектакля в театре назвали низкие продажи билетов. 31 октября в театре сообщили, что спекталь переносится на неопределенный срок, однако снимать «Чудесного грузина» из репертуара не планируется.

Как заявила пресс-секретарь МХАТ им. М. Горького Виктория Мусина-Пушкина, билеты на постановку очень плохо продавались, так как Бузова затянула с рекламой спектакля.

Артистка, в свою очередь, пожелала МХАТу всегда таких продаж на постановки театра, как были на спектакле с ее участием.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. Телеведущая исполнила роль Беллы Шанталь, певицы кабаре, которая «вызывает у всех усмешку». Сотириади объяснила выбор Бузовой на эту роль тем, что певица является такой же неординарной личностью, как Иосиф Сталин.

О том, что генеральным директором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры РФ 27 октября. Он ранее занимал аналогичную должность в Новосибирском государственном театре оперы и балета. Там его сменит дирижер Дмитрий Юровский.