Прямой эфир
Общество
Путин заявил о скорой разработке лекарств от коронавируса
Общество
Более 58,5 млн россиян привиты первым компонентом вакцины от коронавируса
Политика
Путин отметил возможность увидеть через прицел корабль США в Черном море
Общество
Попова оценила распространенность новых штаммов COVID-19 в России
Мир
Москва и Кишинев подпишут соглашение о погашении долга «Молдовагаза»
Армия
Путин пообещал 70% новых вооружений в ВМФ РФ к 2027 году
Общество
Мурашко сообщил о достаточном количестве вакцины «Спутник Лайт» в регионах
Общество
Новгородская область продлит период нерабочих дней
Авто
Автомобилистам рассказали о главных изменениях в ноябре
Спорт
Карпин высказался о составе сборной России на матчи отбора на ЧМ-2022

Бузова обвинила новое руководство МХАТа во лжи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова обвинила руководство МХАТа во лжи после отмены спектакля с ее участием. 1 ноября она опубликовала соответствующий пост в Instagram.

«Бузова — термометр, определяющий температуру нашего общества»
Режиссер Иосиф Райхельгауз — о странностях во МХАТе, чиновниках-самодурах и миллионных убытках театра в пандемию

Как отметила Бузова, билеты на спектакль с ее участием хорошо продаются, вопреки словам гендиректора МХАТа Владимира Кехмана. Телеведущая считает, что отмена постановки произошла из-за личной неприязни к ней у нового руководства театра.

«Сейчас пришло время мне защищаться от лжи руководства театра МХАТ и рассказывать правду вам <....> вчера со мной попрощались в смс некоторые ребята из нашего коллектива, хотя в графике у меня стояли спектакли 2 ноября и 23 декабря <....> У меня подписан договор, который находится в доступе. Если господину Кехману не привлекательна моя кандидатура, то почему не сказать это честно, прямо и открыто!» — написала Бузова.

1 ноября источник в труппе театра выразил мнение, что информация о том, что причиной отмены спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей стал конфликт внутри руководства МХАТ имени М. Горького, является преждевременной. По его словам, еще рано делать выводы о конфликте, так как новый гендиректор работает в театре всего несколько дней.

Ранее в этот день источник в труппе сообщил Znak.com, что спектакль «Чудесный грузин» отменили из-за разногласий между Кехманом и художественным руководителем Эдуардом Бояковым. Гендиректору якобы не понравилась политика худрука, в том числе выбранный репертуар, который решили изменить.

При этом официальной причиной отмены спектакля в театре назвали низкие продажи билетов. 31 октября в театре сообщили, что спектакль переносится на неопределенный срок, однако снимать «Чудесного грузина» из репертуара не планируется.

Как заявила пресс-секретарь МХАТ им. М. Горького Виктория Мусина-Пушкина, билеты на постановку очень плохо продавались, так как Бузова затянула с рекламой спектакля.

Артистка, в свою очередь, пожелала МХАТу всегда таких продаж на постановки театра, как были на спектакле с ее участием.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. Телеведущая исполнила роль Беллы Шанталь, певицы кабаре, которая «вызывает у всех усмешку». Сотириади объяснила выбор Бузовой на эту роль тем, что певица является такой же неординарной личностью, как Иосиф Сталин.

31 августа худрук МХАТа Эдуард Бояков сообщил о продлении контракта с Бузовой на участие в постановке.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021