Бузова обвинила новое руководство МХАТа во лжи

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова обвинила руководство МХАТа во лжи после отмены спектакля с ее участием. 1 ноября она опубликовала соответствующий пост в Instagram.

Как отметила Бузова, билеты на спектакль с ее участием хорошо продаются, вопреки словам гендиректора МХАТа Владимира Кехмана. Телеведущая считает, что отмена постановки произошла из-за личной неприязни к ней у нового руководства театра.

«Сейчас пришло время мне защищаться от лжи руководства театра МХАТ и рассказывать правду вам <....> вчера со мной попрощались в смс некоторые ребята из нашего коллектива, хотя в графике у меня стояли спектакли 2 ноября и 23 декабря <....> У меня подписан договор, который находится в доступе. Если господину Кехману не привлекательна моя кандидатура, то почему не сказать это честно, прямо и открыто!» — написала Бузова.

1 ноября источник в труппе театра выразил мнение, что информация о том, что причиной отмены спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей стал конфликт внутри руководства МХАТ имени М. Горького, является преждевременной. По его словам, еще рано делать выводы о конфликте, так как новый гендиректор работает в театре всего несколько дней.

Ранее в этот день источник в труппе сообщил Znak.com, что спектакль «Чудесный грузин» отменили из-за разногласий между Кехманом и художественным руководителем Эдуардом Бояковым. Гендиректору якобы не понравилась политика худрука, в том числе выбранный репертуар, который решили изменить.

При этом официальной причиной отмены спектакля в театре назвали низкие продажи билетов. 31 октября в театре сообщили, что спектакль переносится на неопределенный срок, однако снимать «Чудесного грузина» из репертуара не планируется.

Как заявила пресс-секретарь МХАТ им. М. Горького Виктория Мусина-Пушкина, билеты на постановку очень плохо продавались, так как Бузова затянула с рекламой спектакля.

Артистка, в свою очередь, пожелала МХАТу всегда таких продаж на постановки театра, как были на спектакле с ее участием.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. Телеведущая исполнила роль Беллы Шанталь, певицы кабаре, которая «вызывает у всех усмешку». Сотириади объяснила выбор Бузовой на эту роль тем, что певица является такой же неординарной личностью, как Иосиф Сталин.

31 августа худрук МХАТа Эдуард Бояков сообщил о продлении контракта с Бузовой на участие в постановке.