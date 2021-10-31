МХАТ заявил о переносе спектакля с Бузовой из-за плохих продаж билетов

В Московском художественном академическом театре им. М. Горького приняли решение перенести запланированный на начало ноября спектакль с участием Ольги Бузовой в связи с низкими продажами билетов. Об этом сообщила в субботу, 30 октября, пресс-служба театра.

«МХАТ им. М. Горького отменяет 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений», — говорится в сообщении.

Решение принимал генеральный директор театра Владимир Кехман.

При этом отмечается, что спектакль снимать из репертуара не планируется.

31 августа худрук МХАТа Эдуард Бояков сообщил о продлении контракта с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин».

Премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня этого года.