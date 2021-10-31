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Во МХАТе указали на вину Бузовой в отмене спектакля с ее участием

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На момент принятия решения об отмене спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей Ольги Бузовой билеты на постановку очень плохо продавались, так как артистка затянула с рекламой спектакля. Об этом рассказала пресс-секретарь МХАТ им. М. Горького Виктория Мусина-Пушкина 31 октября.

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«Решение об отмене спектакля принял Владимир Абрамович (Кехман, генеральный директор театра. — Ред.). И пока приказ дошел и мы его опубликовали, а опубликовали мы его достаточно поздно, к этому моменту и были раскуплены уже билеты. Но на момент принятия решения продажи действительно очень плохо шли. Мы очень ждали, что Бузова пораньше начнет рекламировать спектакль, но, к сожалению, она это сделала слишком поздно», — отметила она в беседе с «Газетой.ру».

Мусина-Пушкина уточнила, что каждый театр устанавливает свои правила о возврате билетов за несостоявшиеся постановки, однако заверила, что Кехман подготовит соответствующий приказ.

«Поэтому мы пока, на сегодняшний момент, не написали, как будет происходить это всё, а опубликовали телефоны билетного стола, потому что они первые будут в курсе о том, как будут за «Грузина» возвращаться деньги», — заключила пресс-секретарь.

Показ постановки «Чудесный грузин» был запланирован на начало ноября, однако, как рассказали в театре накануне, билеты плохо продавались, из-за чего спектакль пришлось перенести на неопределенный срок. При этом отмечалось, что снимать «Чудесного грузина» из репертуара не планируется.

Бузова, в свою очередь, пожелала МХАТу всегда таких продаж на постановки театра, как были на спектакле с ее участием.

Российский сенатор Алексей Пушков 31 октября напомнил, что руководство театра называло Бузову надеждой МХАТа, заявляя, что певицу ждет ошеломительный успех. Однако, по его словам, это был просчет сторонников хайпа.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. Телеведущая исполнила роль Беллы Шанталь, певицы кабаре, которая «вызывает у всех усмешку».

Сотириади объяснила выбор Бузовой на эту роль тем, что певица является такой же неординарной личностью, как Иосиф Сталин.

31 августа худрук МХАТа Эдуард Бояков сообщил о продлении контракта с Бузовой на участие в постановке.

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