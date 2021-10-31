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Пушков прокомментировал отмену спектакля с участием Бузовой

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Российский сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 31 октября, прокомментировал решение Московского художественного академического театра им. М. Горького перенести спектакль с участием телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

Показ постановки «Чудесный грузин» был запланирован на начало ноября, однако, как рассказали в театре накануне, билеты плохо продавались, из-за чего спектакль пришлось перенести на неопределенный срок. При этом отмечалось, что снимать «Чудесного грузина» из репертуара не планируется.

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«Не понимаю: МХАТ перенес спектакли с Бузовой из-за того, что не продаются билеты на постановку с ее участием? Как это — перенесли? Или даже вообще отменили? И почему билеты не продаются? Разве такое мыслимо?» — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор также напомнил, что руководство театра называло Бузову надеждой МХАТа, заявляя, что певицу ждет ошеломительный успех. В связи с этим Пушков задался вопросом, куда пропал «хайп» и 23 млн подписчиков певицы, которые «должны были заполнить зал театра как минимум до 2041 года, а затем праздновать 20-летие со дня ее первого появления на сцене».

«Где же они? Почему не толпятся в бесконечных очередях? Или всё и делалось для разового скандального всплеска внимания? Похоже на то. В общем, очередные «Дети Розенталя» вышли. Просчет, однако, сторонников хайпа. Просчет. Только театр жалко», — заключил сенатор.

Бузова, в свою очередь, пожелала МХАТу всегда таких продаж на постановки театра, как были на спектакле с ее участием.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. Телеведущая исполнила роль Беллы Шанталь, певицы кабаре, которая «вызывает у всех усмешку».

Сотириади объяснила выбор Бузовой на эту роль тем, что певица является такой же неординарной личностью, как Иосиф Сталин.

31 августа худрук МХАТа Эдуард Бояков сообщил о продлении контракта с Бузовой на участие в постановке.

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