Писатель Водолазкин прокомментировал увольнение Боякова из МХАТа

Писатель Евгений Водолазкин назвал полной неожиданностью увольнение Эдуарда Боякова с поста художественного руководителя МХАТа им. Горького. Об этом доктор филологических наук и лауреат литературных премий 2 ноября рассказал «Известиям».

«Во МХАТе идет успешная постановка по моему роману «Лавр», и в любом моем комментарии, вероятно, могут усмотреть личную заинтересованность. Поэтому постараюсь быть предельно объективным. Скажу как простой зритель. Бояков совершил, казалось бы, невозможное: за три года он сделал этот театр популярным», — заявил Водолазкин.

Писатель отметил, что Бояков держится достойно. В такой ситуации, по мнению Водолазкина, Боякову необходимо спокойствие и мужество.

«Не все его решения были мне близки, но говорить об этом именно сейчас, я думаю, было бы неправильно. Не ошибается, как известно, тот, кто ничего не делает. Сейчас у Эдуарда Боякова непростое время», — добавил Водолазкин.

Ранее в этот день заслуженный артист России, худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев рассказал «Известиям», что за время работы Боякова на посту художественного руководителя МХАТа в театре появилось больше публики, туда пришли работать приличные артисты.

В Минкульте РФ «Известиям» рассказали, что увольнение Боякова стало полной неожиданностью. Об уходе худрука МХАТа в ведомстве узнали из СМИ.

Накануне вечером Эдуард Бояков написал заявление об уходе с поста художественного руководителя МХАТа имени Горького. По его словам, директор Владимир Кехман предложил ему написать заявление, и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.

О том, что генеральным директором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры РФ 27 октября.

Резонанс вокруг театра вызвала премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади. На одну из главных ролей была приглашена телеведущая Ольга Бузова, она исполнила роль Беллы Шанталь, певицы кабаре, которая «вызывает у всех усмешку». 31 августа худрук Бояков сообщил о продлении контракта с ней на участие в постановке.