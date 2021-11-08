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Совет Попечителей МХАТ им. М. Горького прекращает отношения с театром

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Совет Попечителей МХАТ им. М. Горького прекращает свои отношения с театром. Об этом «Известиям» в понедельник, 8 ноября, сообщил председатель Совета, коммерческий директор ОАО «УГМК» Игорь Кудряшкин.

Таким образом он прокомментировал вопрос, который был задан в интервью директору МХАТа Владимиру Кехману «Известиям» о спонсорах МХАТ, пришедших с бывшим художественным руководителем театра Эдуардом Бояковым.

«Наши отношения с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Мы убеждены, что призвание российского театра есть поиск смыслов и образов, которые станут ориентиром для нашего народа. На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора. Это, а также репутация г-на Кехмана, заставили нас принять решение о прекращении сотрудничества», — заявил Игорь Кудряшкин по результатам встречи членов Совета Попечителей.

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