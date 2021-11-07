Боякова вычеркнули из списка великих руководителей МХАТа им. Горького

Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков больше не является «великим руководителем театра». Его имя вычеркнули из списка деятелей, сохранявших традиции его основоположников, о чем стало известно в воскресенье, 7 ноября.

Имя Боякова исчезло со стенда возле театра, на котором последним продолжателем театрального мастерства великих предшественников по-прежнему указана Татьяна Доронина.

«МХАТ — это продолжение традиций великих основоположников руководителями театра разных лет: И. Москвиным, О. Ефремовым, Т. Дорониной», — говорится в обновленной надписи у входа.

Ранее новый директор МХАТа Владимир Кехман снял со стены портрет Боякова. Он висел рядом с Татьяны Дорониной, которую Кехман намерен вернуть в театр.

По словам Кехмана, с Дорониной несправедливо поступили. Не только Эдуард, но и все те, кто были либо ее учениками, либо очень близкими людьми. Он считает, что Доронину предали, и хотя он не являлся источником этого конфликта, уверен: ему нужно разрешить разногласия, объяснил Кехман

1 ноября Эдуард Бояков на своей странице в Facebook сообщил, что покидает театр. Он написал заявление об уходе с поста художественного руководителя МХАТа имени Горького по предложению Кехмана, несмотря на пятилетний контракт.

Каким станет МХАТ им. Горького с новым директором и удастся ли ему вернуть в театр Доронину, смотрите 7 ноября в 23:00 в программе «Добров в эфире».