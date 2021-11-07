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Боякова вычеркнули из списка великих руководителей МХАТа им. Горького

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Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков больше не является «великим руководителем театра». Его имя вычеркнули из списка деятелей, сохранявших традиции его основоположников, о чем стало известно в воскресенье, 7 ноября.

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Имя Боякова исчезло со стенда возле театра, на котором последним продолжателем театрального мастерства великих предшественников по-прежнему указана Татьяна Доронина.

«МХАТ — это продолжение традиций великих основоположников руководителями театра разных лет: И. Москвиным, О. Ефремовым, Т. Дорониной», — говорится в обновленной надписи у входа.

Ранее новый директор МХАТа Владимир Кехман снял со стены портрет Боякова. Он висел рядом с Татьяны Дорониной, которую Кехман намерен вернуть в театр.

По словам Кехмана, с Дорониной несправедливо поступили. Не только Эдуард, но и все те, кто были либо ее учениками, либо очень близкими людьми. Он считает, что Доронину предали, и хотя он не являлся источником этого конфликта, уверен: ему нужно разрешить разногласия, объяснил Кехман

1 ноября Эдуард Бояков на своей странице в Facebook сообщил, что покидает театр. Он написал заявление об уходе с поста художественного руководителя МХАТа имени Горького по предложению Кехмана, несмотря на пятилетний контракт.

Каким станет МХАТ им. Горького с новым директором и удастся ли ему вернуть в театр Доронину, смотрите 7 ноября в 23:00 в программе «Добров в эфире».

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