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В Минтрансе рассказали о работе системы QR-кодов для авиаперелетов

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Требования о QR-кодах для пассажиров будет распространяться и на зарубежные авиакомпании, летающие в Россию. Об этом заявил во вторник, 16 ноября, замглавы Минтранса РФ Кирилл Богданов в кулуарах форума «Транспорт России».

«Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территории России. Мы их поставим перед фактом», — сказал Богданов.

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Замглавы уточнил, что иностранные пассажиры смогут летать по ПЦР-тесту. По его словам, проверка QR-кодов для перелетов будет внедрена в России не позднее февраля 2022 года.

Ранее, 12 ноября, правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Речь также идет о междугородных и международных перевозках. От граждан потребуются те же документы (QR-код о вакцинации, документ о медотводе или о перенесенном COVID-19), при этом до даты, которую позднее установит правительство, можно будет предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста.

За день до этого российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что технически готова к введению системы QR-кодов при перелетах. В тот же день в авиакомпании Utair указали, что прорабатывают разные сценарии и форматы контроля QR-кодов, чтобы сделать систему проверки быстрой и удобной для пользователей.

16 ноября генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко рассказал, что аэропорт продолжает подготовку к введению системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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