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В Шереметьево рассказали о подготовке к введению QR-кодов

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Московский аэропорт Шереметьево продолжает подготовку к введению системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу. Работы будут завершены в срок. Об этом во вторник, 16 ноября, журналистам сообщил генеральный директор аэропорта Михаил Василенко.

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«Шереметьево готовится и все сделает в срок», — сказал Василенко в кулуарах форума «Транспорт России».

Ранее, 11 ноября, российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что технически готова к введению системы QR-кодов при перелетах.

В тот же день в авиакомпании Utair указали, что прорабатывают разные сценарии и форматы контроля QR-кодов, чтобы сделать систему проверки быстрой и удобной для пользователей.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Первый — «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Второй законопроект — «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках.

Как заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, комитет поддержит законопроект о введении системы QR-кодов.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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