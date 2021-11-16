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Минздрав уточнил срок действия QR-кодов для заболевших COVID-19 после прививки

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В России QR-код для заболевших COVID-19 и при этом вакцинированных граждан будет действовать полгода после перенесенной болезни. Об этом во вторник, 16 ноября, говорится в приказе Министерства здравоохранения РФ.

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«В левом верхнем углу отображается QR-код и указывается номер медицинского сертификата. QR-код содержит информацию о завершении, в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции, или факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — говорится в документе.

Помимо этого, согласно приказу Минздрава, справку о прививке от COVID-19, перенесенной болезни или противопоказаниях россиянин может получить по устному запросу в больнице или в МФЦ, пишет «Газета.Ru».

Минздрав утвердил форму справки о вакцинации от коронавируса, противопоказаниях или перенесенном COVID-19 15 ноября.

Также накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации в России за неделю увеличились на 6%, за это время привились 3,216 млн человек. По его словам, также растут темпы вакцинации среди пожилых людей.

С 8 ноября россияне могут получить новый сертификат о вакцинации против COVID-19, медицинских противопоказаниях к болезни или о перенесенной инфекции. Он будет доступен в бумажном и электронном виде. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, заверил, что бумажный сертификат о вакцинации с 16 ноября можно будет получить в МФЦ.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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