Эксперт оценил вероятность появления препарата от коронавируса Pfizer

О препарате Paxlovid от американской фармацевтической компании Pfizer пока мало что известно, его появление в России зависит от нескольких факторов. Об этом во вторник, 16 ноября, в беседе с «Известиями» заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Минздрав России разрешил в стране клинические испытания препарата для лечения COVID-19 Pfizer.

Как уточнил представитель компании в беседе с газетой «Ведомости», испытания пройдут в нескольких медучреждениях Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленска, Барнаула и других городов РФ. Препарат исследуют среди совершеннолетних, имевших контакт в домашних условиях с теми, у кого выявили «симптоматические проявления» COVID-19.

«О препарате Paxlovid от Pfizer пока очень мало информации. Рано говорить о том появится ли он в России. С одной стороны, необходимо соблюсти определенные формальности. С другой стороны, это будет зависеть от планов компании Pfizer, заинтересована ли она в выходе на российский рынок и в какие сроки», — отметил Беспалов.

Эксперт подчеркнул, что в России на сегодняшний день ведутся разработки совершенно новых продуктов, предназначенных для лечения коронавирусной инфекции, например, такой препарат, как «Мир», который разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство. Пока что он находится на стадии испытаний. Препарат имеет определенные ограничения, связанные с формой применения — он будет в виде спрея, ингаляции, уточнил специалист.

По мнению Беспалова, в ближайшие полгода препарат «Мир» имеет шансы появится на рынке.

«Стоимость массовых продуктов для профилактики и лечения коронавирусной инфекции должна быть не высокой, чтобы потребители могли их покупать. Но вряд ли цена, по крайней мере, на первых этапах будет доступна массовому потребителю, в силу того, что сейчас разработка этих препаратов ведется в экстренных темпах, и, конечно, компании-разработчики несут большие издержки, которые им нужно будет потом окупать», — подчеркнул Беспалов.

Днем ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России подходит к завершению разработка препарата, который способен остановить развитие COVID-19. Глава Минздрава добавил, что конкретнее, о каком препарате идет речь, он скажет только после завершения испытаний.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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