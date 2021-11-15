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Мурашко рассказал о разработке останавливающего развитие COVID-19 препарата

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В России подходит к завершению разработка препарата, который способен остановить развитие COVID-19. Об этом в интервью ТАСС сообщил 15 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Пока, к сожалению, его нет ни у кого (лекарства от ковида), хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», — сказал он.

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При этом министр добавил, что конкретнее, о каком препарате идет речь, он скажет только после завершения испытаний.

Говоря о других препаратах, использующихся медиками в лечении пациентов с COVID-19, министр здравоохранения отметил, что все лекарства имеются в наличии.

«Пожалуй, лишь по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках, производители физически не успевают нарабатывать, сколько нужно на весь мир. Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку», — пояснил Мурашко.

Ранее, 13 ноября, сообщалось, что производство препарата от COVID-19 «Арепливир» в инъекциях начнется в декабре.

Первый отечественный инъекционный препарат для лечения COVID-19 «Арепливир» (фавипиравир) был зарегистрирован 12 ноября. Фавипиравир был синтезирован для лечения инфекций, вызванных РНК-содержащими вирусами. Он показал свою эффективность против вирусов гриппа, в частности птичьего гриппа, а также других инфекций.

«Арепливир» в форме таблеток был разработан в прошлом, 2020 году и производится на заводе «Биохимик» в Саранске.

15 октября в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили, что препарат для лечения пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, «Мир-19» будет зарегистрирован до конца этого года. Сообщалось, что все необходимые документы, включая промежуточный отчет по проведению второй фазы клинических исследований, были поданы в Минздрав РФ.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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