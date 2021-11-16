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Источник сообщил об испытаниях в России нового препарата Pfizer от COVID-19

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Американская фармацевтическая компания Pfizer проведет в России клинические испытания препарата Paxlovid, созданного для профилактики и лечения COVID-19. Соответствующее разрешение выдал Росздравнадзор. Об этом 16 ноября «Ведомостям» сообщил собственный источник.

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Отмечается, что испытания продлятся до весны 2023 года. Они пройдут в нескольких медучреждениях Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленска, Барнаула и других городов РФ. Препарат исследуют среди совершеннолетних, имевших контакт в домашних условиях с теми, у кого выявили «симптоматические проявления» COVID-19.

Источник добавил, что испытания Paxlovid проводятся по всему миру, в них участвуют 7 тыс. человек из разных стран. До конца этого года компания намерена наладить выпуск более 180 тыс. доз препарата, а в 2022-м нарастить производство до 50 млн.

5 ноября Pfizer объявила об успешных результатах второй фазы клинических исследований препарата среди людей с высоким риском тяжелого течения заболевания.

По словам разработчика, препарат помог снизить риск госпитализации или смерти от COVID-19 на 89%.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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