Польша обвинила Белоруссию в снабжении мигрантов шумовыми гранатами

Мигранты, пытающиеся прорваться через польскую границу, начали применять шумовые гранаты против польских военных. Как утверждает министерство обороны Польши, гранаты беженцам предоставила белорусская сторона.

«Белорусские службы снабдили мигрантов светошумовыми гранатами, которые они бросали в польских солдат и офицеров», — говорится в Twitter ведомства.

При этом в другой публикации подчеркивается, что беженцы ведут себя крайне агрессивно и бросают камни в направлении польских силовиков.

Как уточняет пресс-служба пограничной охраны Польши, атака мигрантов на погранпереход в городе Кузница продолжается уже более часа.

«Иностранцы бросают в польские службы камни и дымящиеся предметы. Слышны хлопки», — написала погранохрана в Twitter.

В свою очередь, глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин указал на то, что Варшава не идет на контакт по вопросам миграционного кризиса. По его словам, польский военный атташе в Минске «просто собрался и уехал».

«На контакт с нами не идут. Мы направляли запрос провести консультации. До сих пор нет ответа... Мы со своей стороны пригласили их военного атташе, довели нашу позицию и попросили предоставить обвинительные факты и все-таки пойти на консультации и диалог. Диалога нет. В результате их военный атташе просто собрался и уехал: в отпуск или куда, не знаю», — приводит БелТа слова главы ведомства.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» рассказал, что в ответ на действия мигрантов польские силовики применили водометы и газ. Вслед за слезоточивым газом в ход против мигрантов пошли светошумовые гранаты.

Всё еще наблюдается усиление с польской стороны: к границе прибывают наряды полиции, пограничников и военных. Белорусские пограничники не вмешиваются в ситуацию.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

12 ноября через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги» прорвалась группа мигрантов, однако впоследствии их задержали пограничники Польши. Также группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их действия были пресечены.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии.

15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше.

В то же время президент России Владимир Путин за день до этого указал, что РФ готова помочь в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Он уточнил, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — это попытка снять с себя ответственность за происходящее.