Оперштаб продлил приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 декабря включительно. Об этом сообщается 16 ноября.

«Авиасообщение с Танзанией приостановлено до 1 декабря включительно», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Решение о приостановке авиасообщения с Танзанией было принято Россией в апреле 2021 года в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции. В сентябре приостановку авиасообщения с этой страной продлили — до 1 ноября.

Ранее 16 ноября сообщалось, что с 1 декабря Россия возобновит авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией, а также снимет ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов на Кубу, в Мексику и Катар.

Кроме того, с 1 декабря увеличится количество рейсов с Азербайджаном, Вьетнамом, Казахстаном, Киргизией, Италией.

9 ноября сообщалось, что Россия и Египет официально возобновили чартерное авиасообщение, которое было прекращено более пяти лет назад.

В тот же день стало известно, что Россия возобновила авиасообщение с девятью странами. Так, сняли ограничения на авиасообщение с Багамскими островами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.

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