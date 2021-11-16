Прокуратура штата Огайо подала иск на $100 млрд против компании Meta

Прокуратура штата Огайо подала иск против компании Meta. Претензии к бывшей Facebook оценили в $100 млрд, передает телеканал «Известия». Причина — алгоритмы работы в отношении детей. По мнению истцов, компания не искореняет онлайн-троллей. В сентябре опубликована серия статей о вредоносных практиках. Источником материала для статей стали внутренние документы, которые бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген передала журналистам. Meta продвигала контент, опасный для здоровья пользователей. Девочкам с анорексией предлагали страницы с обсуждением похудения. Не фильтровался радикальный и даже экстремистский контент. Марк Цукерберг назвал обвинения в адрес корпорации клеветой.

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