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Госсекретарь США Блинкен обвинил Россию в создании угрозы безопасности изучения космоса

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 15 ноября, заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем, что противоречит позиции Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве.

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«События 15 ноября (испытания противоспутниковых систем. — Ред.) ясно демонстрируют, что Россия своим безрассудным и безответственным поведением, несмотря на заявления против размещения оружия в космосе, готова поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами», — приводит слова Блинкена пресс-служба Госдепа.

По его словам, в результате российских испытаний появились 1,5 тыс. обломков на орбите Земли. Это создает угрозу космическим объектам и спутникам, «жизненно важным для безопасности экономики и научных интересов на десятилетия вперед», уточнил госсекретарь США.

Блинкен добавил, что Соединенные Штаты приступят к поиску ответа на испытания.

В тот же день пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия не предупредила США о проведении испытаний противоспутникового оружия. Кроме того, он назвал действия РФ безответственными.

В свою очередь, представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил журналистам, что Россия «опрометчиво провела опасное испытание противоспутниковой ракеты прямого наведения против одного из собственных спутников». По его словам, испытания опасны для астронавтов и космонавтов Международной космической станции.

15 ноября космонавты МКС укрылись в корабле «Союз» и на американском сегменте из-за угрозы столкновения с космическим мусором.

Отмечалось, что в случае быстрого сближения МКС с космическим мусором экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов.

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