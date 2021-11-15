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Экипаж МКС укроется на корабле из-за космического мусора

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Экипажу Международной космической станции (МКС), возможно, придется спрятаться в корабле «Союз» и на американском сегменте из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Об этом 15 ноября стало известно из переговоров экипажа с Землей.

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Угрожающий МКС космический мусор пройдет рядом с МКС в 10:06 мск.

«По уточненным данным, у нас следующее время сближения 7:06. Поэтому предлагаем вам перейти в «Союз» в 7:00, будем ждать вашего доклада, когда будете в «Союзе», — сказал специалист подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Петру Дуброву, следует из трансляции NASA.

На связь МКС и Земля договорились выйти в 10:45 мск.

Ранее, 10 ноября, высота орбиты Международной космической станции была скорректирована, чтобы избежать столкновения с фрагментом китайского спутника Fengyun-1C. После проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 1,2 км.

Маневр был проведен при помощи транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента станции. Их двигатели причаливания были выключены в 23:15 на шесть минут.

Fengyun-1C — китайский метеорологический спутник. Известно, что 11 января 2007 года Китай провел успешное испытание собственного противоспутникового оружия. В результате метеоспутник, находившийся на орбите высотой 865 км, был уничтожен прямым попаданием ракеты.

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