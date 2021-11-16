США обвинили РФ в угрожавшем МКС испытании противоспутникового оружия

Госдепартамент США выдвинул обвинения в адрес России в том, что она якобы проводит испытания противоспутникового оружия. Об этом в понедельник, 15 ноября, на регулярном брифинге заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

По его словам, испытания опасны для астронавтов и космонавтов МКС.

Представитель Госдепа также отметил, что Соединенные Штаты будут работать со своими союзниками, чтобы «ответить на эти безответственные действия России».

Пентагон выразил обеспокоенность якобы проведенными РФ испытаниями противоспутникового оружия. Пресс-серетарь американского военного ведомства Джон Кирби указал: министерство разделяет опасения Госдепа США.

Ранее, 27 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение России касательно моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах мира остается в силе, а его актуальность растет. Также российский лидер отметил, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД) Азиатско-Тихоокеанский регион столкнулся с перспективой нового витка гонки вооружений.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность на фоне стремления США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В МИД РФ убеждены в том, что данные действия Соединенных Штатов существенно нарушат стратегическую стабильность, указал глава ведомства.

25 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что РФ и США предстоит обсудить тему РСМД во избежание гонки вооружений. По его словам, в контексте обсуждения вопроса Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стоит затронуть гиперзвуковые неядерные средства, стратегические беспилотники с акцентом на те, которые способны решать стратегические задачи.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В РФ эти обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли. В августе 2019 года Вашингтон вышел из ДРСМД.