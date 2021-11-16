«Роскосмос» продолжит следить за космическим мусором рядом с МКС

Российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) продолжает осуществлять мониторинг за космическим мусором рядом с Международной космической станцией (МКС). Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«АСПОС ОКП продолжает контроль обстановки с целью недопущения и парирования всех возможных угроз безопасности Международной космической станции и ее экипажа», — говорится в опубликованном сообщении.

В «Роскосмосе» отметили, что десятки полетов на МКС сформировали условия для международной кооперации в непростых ситуациях. Это подтверждается и случаями оказания взаимопомощи экипажем МКС и специалистами на Земле.

«Мы убеждены в том, что только совместные усилия всех космических держав смогут обеспечить максимально безопасное сосуществование и деятельность в космическом пространстве», — сказано в сообщении госкорпорации.

Днем ранее в «Роскосмосе» сообщили, что космический мусор, приближавшийся к МКС, больше не угрожает станции.

Ранее в этот же день из переговоров экипажа станции с Землей стало известно, что космонавтам придется спрятаться в корабле «Союз» и на американском сегменте из-за угрозы столкновения с космическим мусором

Признаков контакта с мусором на станции замечено не было, давление на МКС не изменилось.

Ранее, 10 ноября, высота орбиты Международной космической станции была скорректирована, чтобы избежать столкновения с фрагментом китайского спутника Fengyun-1C. После проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 1,2 км.

Маневр был проведен при помощи транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента станции. Их двигатели причаливания были выключены в 23:15 на шесть минут.

Fengyun-1C — китайский метеорологический спутник. Известно, что 11 января 2007 года Китай провел успешное испытание собственного противоспутникового оружия. В результате метеоспутник, находившийся на орбите высотой 865 км, был уничтожен прямым попаданием ракеты.