Прямой эфир
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $1000 за 1 тыс. куб. м впервые с 27 октября
Экономика
В Турции заявили об обсуждении с РФ продления контрактов по «Турецкому потоку»
Мир
Хафтар подал заявление для участия в президентских выборах в Ливии
Мир
Оперштаб разрешил возобновить авиасообщение с пятью странами с 1 декабря
Общество
Минздрав утвердил сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки
Туризм
Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря
Наука
«Роскосмос» продолжит следить за космическим мусором рядом с МКС
Армия
В России началось создание опытного образца беспилотника «Сириус»
Общество
Роспотребнадзор продлил действие правил профилактики COVID-19 до 2024 года
Мир
Байден трижды отклонял пакет санкций против РФ из-за их недостаточной жесткости

«Роскосмос» продолжит следить за космическим мусором рядом с МКС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) продолжает осуществлять мониторинг за космическим мусором рядом с Международной космической станцией (МКС). Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Полетели самураи: «Роскосмос» повезет японцев на орбиту
SpaceX обещает доставить желающих сразу к Луне

«АСПОС ОКП продолжает контроль обстановки с целью недопущения и парирования всех возможных угроз безопасности Международной космической станции и ее экипажа», — говорится в опубликованном сообщении.

В «Роскосмосе» отметили, что десятки полетов на МКС сформировали условия для международной кооперации в непростых ситуациях. Это подтверждается и случаями оказания взаимопомощи экипажем МКС и специалистами на Земле.

«Мы убеждены в том, что только совместные усилия всех космических держав смогут обеспечить максимально безопасное сосуществование и деятельность в космическом пространстве», — сказано в сообщении госкорпорации.

Днем ранее в «Роскосмосе» сообщили, что космический мусор, приближавшийся к МКС, больше не угрожает станции.

Ранее в этот же день из переговоров экипажа станции с Землей стало известно, что космонавтам придется спрятаться в корабле «Союз» и на американском сегменте из-за угрозы столкновения с космическим мусором

Признаков контакта с мусором на станции замечено не было, давление на МКС не изменилось.

Ранее, 10 ноября, высота орбиты Международной космической станции была скорректирована, чтобы избежать столкновения с фрагментом китайского спутника Fengyun-1C. После проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 1,2 км.

Маневр был проведен при помощи транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента станции. Их двигатели причаливания были выключены в 23:15 на шесть минут.

Fengyun-1C — китайский метеорологический спутник. Известно, что 11 января 2007 года Китай провел успешное испытание собственного противоспутникового оружия. В результате метеоспутник, находившийся на орбите высотой 865 км, был уничтожен прямым попаданием ракеты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021