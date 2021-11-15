Сближавшийся с МКС космический мусор удалился от станции

Космический мусор, приближавшийся к МКС, больше не угрожает Международной космической станции, экипаж работает штатно. Об этом сообщили в «Роскосмосе» в понедельник, 15 ноября.

«Орбита объекта, из-за которого экипаж сегодня был вынужден согласно штатным процедурам перейти в космические корабли, отдалилась от орбиты МКС. Станция находится в «зеленой зоне», — цитирует представителя госкорпорации RT.

Ранее в этот же день по переговорам экипажа станции с Землей стало известно, что космонавтам придется спрятаться в корабле «Союз» и на американском сегменте из-за угрозы столкновения с космическим мусором, передает НСН.

Обычно угроза столкновения станции с комическим мусором известна за сутки-полтора. Однако случается, что на Земле не видят обломка, приближающегося к МКС, и станция слежения замечает его в последний момент. Тогда экипажу приходится укрываться.

Согласно переговорам экипажа с Землей, космический мусор в понедельник пролетел мимо МКС, но может снова вернуться к станции.

Российским космонавтам Антону Шкаплерову и Петру Дуброву, а также американскому астронавту Марку Ванде Хаю, укрывшемся на борту «Союз МС-19», разрешили вернуться на станцию.

Также в ходе переговоров у космонавтов спросили о наличии признаков контакта станции с мусором. Дубров отметил, что никаких признаков замечено не было и давление на МКС не изменилось.

Как стало известно, Шкаплеров, Дубров и Хай из-за угрозы столкновения с космическим мусором перешли на борт «Союза МС-19», а американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон и немецкий астронавт Маттиас Маурер укрылись на борту Crew Dragon.

Отмечалось, что в случае быстрого сближения МКС с космическим мусором экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов.