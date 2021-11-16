Четыре автомобиля столкнулись в тоннеле в Москве

В тоннеле в центре Москвы столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, два человека пострадали. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла на Кутузовском проспекте. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Днем ранее мужчина погиб в аварии на западе Москвы. Ему стало плохо за рулем, после чего его автомобиль врезался в другую машину. ДТП произошло на Ломоносовском проспекте.

В тот же день официальный Telegram-канал столичной ГИБДД сообщил, что самой аварийно-опасной автомагистралью в городе по итогам 10 месяцев 2021 года стал МКАД.