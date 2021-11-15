В ГИБДД назвали самую опасную магистраль Москвы

Московская кольцевая дорога (МКАД) по итогам 10 месяцев 2021 года стала самой аварийно-опасной автомобильной магистралью в столице. Об этом 15 ноября сообщает официальный Telegram-канал ГИБДД Москвы.

Так, с января по октябрь 2021 года на МКАД зарегистрировано 577 ДТП, в которых 44 человека погибли и 687 получили ранения.

По данным ведомства, одними из основных видов ДТП, приводящих к человеческим жертвам, в этом году стали столкновение (68% от всех аварий), наезды на стоящее транспортное средство (14%) и препятствие (12%).

В столичной Госавтоинспекции призвали водителей быть максимально осторожными при движении и совершении маневров на Московской кольцевой автодороге.

Также в ГИБДД дали рекомендации при движении по МКАД. Так, водителям рекомендовали выбирать безопасную дистанцию, не допускать остановки без крайней необходимости, а в случае поломки или мелкой аварии ни в коем случае не выходить на проезжую часть и незамедлительно сообщать о случившемся по телефону экстренных служб 112.

В конце октября стало известно, что в Москве с начала 2021 года зарегистрировано 679 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в которых 32 человека погибли и 727 получили различные ранения.

Всего с января по октябрь инспекторами дорожно-патрульной службы выявлено и пресечено более 95 тыс. правонарушений со стороны водителей, управляющих мототранспортом.