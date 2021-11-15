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На западе Москвы водитель попал в аварию из-за плохого самочувствия и погиб

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Мужчина погиб в аварии на западе Москвы. Он врезался в другой автомобиль после того, как ему стало плохо за рулем. Об этом сообщили в понедельник, 15 ноября, в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

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«На Ломоносовском проспекте, у дома 25, корп. 1, водитель автомобиля Nissan совершил столкновение с автомобилем Hyundai, ожидающим разрешающий сигнал светофора. Погиб водитель автомобиля Nissan. Предварительно, ему стало плохо за рулем», — сообщили в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Личность погибшего мужчины устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, пишет РИАМО.

Ранее в понедельник водитель внедорожника Grand Cherokee скончался в результате аварии с автомобилем Mitsubishi на территории столичного района Сокол.

В этот день официальный Telegram-канал столичной ГИБДД сообщил, что самой аварийно-опасной автомобильной магистралью в городе по итогам 10 месяцев 2021 года стала Московская кольцевая дорога (МКАД).

С января по октябрь 2021 года на МКАД зарегистрировано 577 ДТП, в которых 44 человека погибли и 687 получили ранения.

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