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На севере Москвы водитель внедорожника погиб при столкновении с автомобилем

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Водитель внедорожника Grand Cherokee скончался в результате аварии с автомобилем Mitsubishi на территории столичного района Сокол. Об этом в пресс-службе городского управления ГИБДД сообщили в понедельник, 15 ноября.

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«На улице Панфилова у дома 2 водитель автомобиля Grand Cherokee совершил столкновение с впереди идущим автомобилем Mitsubishi. Погиб водитель автомобиля Grand Cherokee. Предварительно, ему стало плохо за рулем», — сказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Устанавливается личность погибшего, на вид ему 60 лет, пишет РИАМО.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Проводится проверка по факту столкновения двух автомобилей.

Ранее в этот день официальный Telegram-канал столичной ГИБДД сообщил, что самой аварийно-опасной автомобильной магистралью в городе по итогам 10 месяцев 2021 года стала Московская кольцевая дорога (МКАД).

С января по октябрь 2021 года на МКАД зарегистрировано 577 ДТП, в которых 44 человека погибли и 687 получили ранения.

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