Прямой эфир
Мир
Россия обжалует решение о передаче скифского золота Украине
Общество
В Москве создадут единую цифровую базу животных в приютах
Политика
Правительство утвердило новый перечень районов Крайнего Севера
Мир
Минфин США предупредил о возможном дефолте в декабре
Общество
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении
Мир
В Германии заявили об убытках из-за простоя «Северного потока – 2»
Мир
Консультации США и РФ по визовым вопросам пройдут в Вене 17 ноября
Наука
Глава NASA выразил озабоченность безопасностью экипажа МКС
Общество
В Москве увеличился объем экспресс-тестирования на COVID-19
Экономика
Спрос на депозиты резко вырос в период локдауна

В МИЦ «Известия» обсуждают спинальную мышечную атрофию. Трансляция

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 17 ноября, проводится пресс-конференция на тему: «Новое в диагностике спинальной мышечной атрофии».

На пресс-конференции будут озвучены промежуточные результаты программы неонатального скрининга на спинальную мышечную атрофию (СМА) в Москве и планируемые даты появления обязательного скрининга на СМА во всех регионах России.

Какие изменения произойдут в диагностике СМА в ближайшее время? Как сегодня работает система диагностики СМА в России и почему важно выявлять заболевание до проявления симптомов? Какие российские научные разработки помогут сделать раннюю диагностику СМА общедоступной? Как в России выстроена система оказания медицинской помощи таким пациентам?

Участники:

  • Сергей Куцев, д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН, директор Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова (МГНЦ), главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ;
  • Александр Поляков, д.б.н., профессор, чл.-корр. РАН, заведующий лабораторией ДНК-диагностики Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова (МГНЦ);
  • Дмитрий Влодавец, руководитель Российского детского нервно-мышечного центра, старший научный сотрудник отдела психоневрологии и эпилептологии Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л.О. Бадаляна педиатрического факультета ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России;
  • Ольга Германенко, директор благотворительного фонда помощи больным спинальной мышечной атрофией и другими нервно-мышечными заболеваниями «Семьи СМА», член экспертного совета «Круг добра»;
  • Екатерина Фадеева, руководитель отдела по научному и медицинскому взаимодействию АО «Рош-Москва».
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021