В МИЦ «Известия» обсуждают спинальную мышечную атрофию. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 17 ноября, проводится пресс-конференция на тему: «Новое в диагностике спинальной мышечной атрофии».
На пресс-конференции будут озвучены промежуточные результаты программы неонатального скрининга на спинальную мышечную атрофию (СМА) в Москве и планируемые даты появления обязательного скрининга на СМА во всех регионах России.
Какие изменения произойдут в диагностике СМА в ближайшее время? Как сегодня работает система диагностики СМА в России и почему важно выявлять заболевание до проявления симптомов? Какие российские научные разработки помогут сделать раннюю диагностику СМА общедоступной? Как в России выстроена система оказания медицинской помощи таким пациентам?
Участники:
- Сергей Куцев, д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН, директор Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова (МГНЦ), главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ;
- Александр Поляков, д.б.н., профессор, чл.-корр. РАН, заведующий лабораторией ДНК-диагностики Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова (МГНЦ);
- Дмитрий Влодавец, руководитель Российского детского нервно-мышечного центра, старший научный сотрудник отдела психоневрологии и эпилептологии Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л.О. Бадаляна педиатрического факультета ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России;
- Ольга Германенко, директор благотворительного фонда помощи больным спинальной мышечной атрофией и другими нервно-мышечными заболеваниями «Семьи СМА», член экспертного совета «Круг добра»;
- Екатерина Фадеева, руководитель отдела по научному и медицинскому взаимодействию АО «Рош-Москва».