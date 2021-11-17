В МИЦ «Известия» обсуждают спинальную мышечную атрофию. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 17 ноября, проводится пресс-конференция на тему: «Новое в диагностике спинальной мышечной атрофии».

На пресс-конференции будут озвучены промежуточные результаты программы неонатального скрининга на спинальную мышечную атрофию (СМА) в Москве и планируемые даты появления обязательного скрининга на СМА во всех регионах России.

Какие изменения произойдут в диагностике СМА в ближайшее время? Как сегодня работает система диагностики СМА в России и почему важно выявлять заболевание до проявления симптомов? Какие российские научные разработки помогут сделать раннюю диагностику СМА общедоступной? Как в России выстроена система оказания медицинской помощи таким пациентам?

Участники: