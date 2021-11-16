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Британия призналась в нежелании противостоять РФ

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Великобритания выступает за суверенитет Украины не по той причине, что ищет противостояния России. Такое заявление сделал глава британского правительства Борис Джонсон в понедельник, 15 ноября.

«Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, мы делаем это не потому, что хотим противостоять России или потому что хотим каким-то способом стратегически изолировать или дестабилизировать эту великую страну. Никогда не нужно забывать, в это время поминовения (14 ноября было Поминальное воскресенье, народ вспоминал британцев — жертв военных конфликтов — Ред.), что пролитая русская кровь дала возможность разгромить нацизм», — сказал Джонсон в своей речи на банкете лорда-мэра лондонского Сити, его слова передали в ТАСС.

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13 ноября английские СМИ сообщили, что Британия готова направить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» России. Решение о подготовке приняли после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству страны о «явной и реальной опасности» президента России Владимира Путина для Украины и Запада.

11 ноября стало известно, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы России после появления «секретной информации», которой владеют только Штаты.

После появления данных публикации первый заместитель постоянного представителя Росси при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения. Он подчеркнул, что Россия никогда не планировала атаки на Украину и не планирует.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что эти заявления являются пустым, безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, провокационных действий в настоящий момент становится всё больше. Представитель Кремля подчеркнул, что это не может оставлять Россию индифферентными к тому, что происходит.

В свою очередь, Путин сказал, что заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими.

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