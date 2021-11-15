Путин назвал жестоким обращение пограничников Польши с мигрантами

Президент России Владимир Путин во время разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном обратил внимание на крайне жестокое обращение польских пограничников с беженцами на границе с Белоруссией. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Затронута сложившаяся ситуация на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России привлек внимание, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами», — говорится в сообщении.

Российский лидер также подчеркнул целесообразность обсуждения проблемы беженцев напрямую с руководством стран Евросоюза и Минском. Отмечается, что Путин намерен провести переговоры по вопросу о миграционном кризисе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее в этот день беженцы с Ближнего Востока начали разбивать палатки на территории белорусского КПП «Брузги» на границе с Польшей. Кроме того, прибывшие к польскому контрольно-пропускному пункту на границе беженцы прорвали часть заграждений, установленных польскими пограничниками.

Накануне Путин отметил, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую».

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник указал, что главы МИДов Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций против Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. По его словам, с расширением критериев санкционного режима Евросоюз теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам ЕС.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев.